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Dünya

Almanya'da, Gazze'den çocukların ülkeye getirilmesi tartışılıyor

Almanya'da bazı belediyelerin, Gazze'den özellikle korumaya muhtaç veya travma geçirmiş çocukları kabul etmek istemesi tartışmalara yol açtı.

Erbil Başay  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Almanya'da, Gazze'den çocukların ülkeye getirilmesi tartışılıyor

Berlin

Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, kentteki Filistin ve Yahudi temsilcileriyle Gazze ve İsrail'den acil psikolojik ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 20 çocuğu kabul etmek istediklerini belirterek buna imkan sağlaması için federal hükümete çağrıda bulundu.

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Bölgede insanların yaşadığı acıların Hannover'de birçok kişiyi etkilediğini ve bu girişimle, Hannover kentinde çocukları koruma altına alarak iyileşmelerine katkı sağlamak istediklerini belirten Onay, ülkedeki başka belediyelerin de bu uygulamaya katılabileceğini dile getirdi.

Onay'ın girişiminin ardından Düsseldorf Belediyesi de Gazze'den çocukları alabileceğini duyurdu.

Ancak Alman hükümeti, belediyelerin bu talebini yerine getirme konusunda isteksiz davranıyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Lars Harmsen, Berlin'de yaptığı açıklamada, bu tür girişimlerin uygulanabilirliğinin güvenlik durumu, ülke dışına çıkış imkanı ve diğer faktörlere bağlı olduğunu söyledi.

Somut girişimlerin "sorumlu ortaklarla incelendiğini" aktaran Harmsen, ancak tıbbi yardımın yerinde ve bölgeye yakın sağlanması konusuna odaklandıklarını kaydetti.

Başbakanlık Müsteşarı Thorsen Frei da öncelikle yerinde yardım etmenin önemli olduğunu belirtti.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Milletvekili Alexander Hoffmann ise Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Gazze'den çocukların ülkeye getirilmesine karşı çıkarak, "Hassas grupların kabulü konusunda öncelikle Arap komşu ülkeler sorumludur. Burada uluslararası toplumdan maddi ve lojistik destek sağlanabilir. Hamas'a karşı askeri eylemlerden sonra insanların geri dönebilmesi için insani yardımın Gazze'nin yakınında sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Hoffmann, Almanya'ya doğru bir göç hareketinin buna çözüm olmayacağını kaydetti.

İtalya ve Norveç örnek gösterildi

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Milletvekili Derya Türk-Nachbaur ise özel televizyon kanalı NTV'ye yaptığı açıklamada, Gazze'den çocukların Almanya'ya getirilmesinden yana olduğunu söyledi.

Türk-Nachbaur, Avrupa'daki bazı ülkelerin çocukları tahliye etme ve ağır yaralıları tedavi etme girişimleri bulunduğuna işaret ederek, "İtalya ve Norveç bize örnek oluyor. Bu girişime katılan başka birçok ülke var." dedi.

Almanya'da bu çocuklara yardım etmek için koşulların mevcut olduğunu aktaran Türk-Nachbaur, bu girişime katılarak Gazze'den çocukları kabul edebileceklerini belirtti.

Türk-Nachbaur, Almanya'nın, Ukrayna savaşı başladıktan sonra Ukraynalı çocukları iyi bir şekilde kabul ettiğini anımsattı.

Belediyelerden bakanlara mektup

Öte yandan Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Hannover, Düsseldorf, Bonn, Leipzig ve Kiel belediye başkanları Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'e mektup yazarak, çocukların kabul edilmesi için koşulların oluşturulmasını istedi.

Mektupta federal düzeyde bu insani yardıma imkan sağlayacak bir prosedüre ihtiyaç duyulduğu vurgulanarak, çocukları kabul etmek için organizasyon ve yasal koşulların hızlı bir şekilde sağlanması talebinde bulunuldu.

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