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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı yolu tek yönden gidiş geliş trafiğine açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören yaklaşık 5 kilometrelik Hatay Havalimanı yolu, onarım çalışmalarının ardından tek yönden trafiğe açıldı.

Lale Köklü Karagöz  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı yolu tek yönden gidiş geliş trafiğine açıldı

Hatay

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 6 Şubat'ta büyük bir afetin yaşandığını anımsattı.

Depremlerde hasar alan havalimanı yolunun dün itibarıyla tek yönden gidiş geliş olarak ulaşıma açıldığını kaydeden Masatlı, "Havalimanımızın yolunun en kısa sürede tam kapasite hizmete girmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Hataylı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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