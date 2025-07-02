Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara/Bursa
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
- Bursa'da 4,2 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
- Uzmanlar Gemlik'teki depremlerin İstanbul'la ilişkisini değerlendirdi
Çevre illerde de hissedilen depremin, 12,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediği kaydedildi.
Bakan Yerlikaya: AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Bakan Kurum: Tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek için gereken her adımı atacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bursalılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:
"Allah ülkemizi daha büyük afetlerden korusun. Her deprem bize hatırlatıyor ki afetlere karşı hazırlığımızı sürdürmemiz, milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını vatandaşlarımızla el ele hızlandırmamız gerekiyor. Tüm şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek için gereken her adımı atacağız."
Gemlik'te dün saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde, saat 12.57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.