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Deprem bölgesindeki 911 banka şubesinden 625'i fiziki hizmet veriyor

Bankacılık sektörü, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Abdulselam Durdak  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Deprem bölgesindeki 911 banka şubesinden 625'i fiziki hizmet veriyor

İstanbul

TBB'den yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki 11 ilde faaliyet gösteren bankaların 16 Mart 2023 itibarıyla şube, ATM ve geçici hizmet birimlerinin sayısına ilişkin bilgi verildi.

Bölgede 911 şubeden 625’inin hizmet verdiği aktarılan açıklamada, 4 bin 182 ATM’nin 3 bin 440’ının aktif olduğu bildirildi.

Deprem bölgesinde 66 mobil şube ve 70 konteyner şubenin hizmet verdiği kaydedilen açıklamada, bu kanalların yanı sıra, 13 geçici hizmet noktasında da müşterileri taleplerinin karşılandığı ifade edildi.

Çalışmalar sayesinde, 9 Mart-16 Mart arasında toplam 6 şube, 17 konteyner şube ve 19 ATM’nin daha hizmet verebilir hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalıcı şube ve konteyner şubelerin devreye girmeleri nedeniyle mobil şube sayısı 5 ve geçici hizmet noktası sayısı da 14 adet azalmıştır. 17 Şubat-16 Mart arasında ise toplam 116 şube, 182 ATM ve 84 adet mobil/konteyner şube veya geçici hizmet noktası devreye girmiştir. Bu süreçte, koordinasyon içinde çalıştığımız ilgili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve diğer paydaşlarımıza desteklerinden ve anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz."

Deprem Bölgesinde Hizmet Kanalları* şöyle;


Toplam şube sayısı**Yerinde hizmet veren şube sayısıUzaktan hizmet veren şube sayısıToplam ATM sayısıFaaliyet gösteren ATM sayısıMobil şube sayısıFaaliyet gösteren konteyner sayısıFaaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı
17.Şub9165091774.3453.25843616
23.Şub9125731464.3263.358493429
2.Mar9106031414.2673.352694425
9.Mar911619894.2133.421715327
16.Mar911625744.1823.440667013









* Mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları




**Toplam şube sayısındaki farklılıklar, banka bildirimlerinden kaynaklanmaktadır.


Deprem Bölgesi’nde Hizmet Kanalları (İller Bazında, 16 Mart 2023) şöyle;


Toplam şube sayısıYerinde hizmet veren şube sayısıUzaktan hizmet veren şube sayısıToplam ATM sayısıFaaliyet gösteren ATM sayısıMobil şube sayısıFaaliyet gösteren konteyner sayısıFaaliyet gösteren geçici hizmet noktası sayısı
Adana21818713963890402
Hatay121452351130825133
Osmaniye35244173150240
Kahramanmaraş74191135023713241
Gaziantep1481199669581653
Kilis9904841000
Malatya57296306224563
Adıyaman391541651076110
Diyarbakır91743397363131
Şanlıurfa77681386338330
Elazığ42360214201110
Toplam911625744.1823.440667013


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