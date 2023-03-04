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Sağlık, Asrın felaketi

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 1124 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 16 bin 750 hastadan 15 bin 626'sı taburcu edilirken, 1124'ünün tedavisi devam ediyor.

Elif Küçük   | 04.03.2023
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 1124 yaralının tedavisi sürüyor Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Ambulanslarla havalimanlarından alınan yaralılar, tedavileri için kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Bugüne kadar kente getirilen 16 bin 750 hastadan 15 bin 626'sı taburcu edilirken 1124 depremzedenin tedavisi sürüyor.

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