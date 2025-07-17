Dolar
40.28
Euro
46.85
Altın
3,328.79
ETH/USDT
3,468.30
BTC/USDT
118,972.00
BIST 100
10,202.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Yaşam

Yuvalarını kaybeden baykuş yavruları doğaya kanat çırpmaya hazırlanıyor

Düzce'de uçma denemeleri sırasında yuvalarına ulaşamadıkları değerlendirilen 5 baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Düzce Şube Müdürlüğündeki rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

Ömer Ürer  | 17.07.2025 - Güncelleme : 17.07.2025
Yuvalarını kaybeden baykuş yavruları doğaya kanat çırpmaya hazırlanıyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Çilimli ilçesindeki ormanlık alanda yaklaşık 1 ay önce duyarlı vatandaş tarafından bitkin bulunduktan sonra DKMP Şube Müdürlüğüne teslim edilen, bölgede yaygın görülen baykuş türlerinden kukumav yavruları tedaviye alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müdürlük veterinerleri Zeynep Hızal ve Murat Ünlü'nün ilgilendiği yavruların iyileşme süreci tamamlandı.

Baykuş yavruları, uzman ellerde doğaya kanat çırpmaya hazırlanıyor. Müdürlük personelinin ilgi odağı haline gelen yavrular, rehabilitasyon sürecinin ardından bulundukları bölgede doğaya salınacak.

"Onlar kanat çırptığında tarifsiz sevinç yaşıyoruz"

Veteriner Murat Ünlü, AA muhabirine, yavruları yaklaşık 1 aydır müdürlükte misafir ettiklerini söyledi.

Yavruları uçamaz haldeyken teslim aldıklarını belirten Ünlü, "İlk tespitimizde yorgun, bitkin ve bağışıklık sistemlerinin çökmüş olduğunu belirledik. Hemen protein ve gıda takviyesi ile ek olarak bit pire tedavisi yaptık." dedi.

Ünlü, yavruların tedavi sürecine olumlu yanıt verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bebeklik tüylerini attılar ve artık genç bireyler. Önümüzdeki günlerde onları doğaya salacağız. Kukumav diye bilinen baykuşlar, aslında insan dostu, çiftçi dostu. Tarladaki haşaratları yiyerek besleniyorlar. Yerleşik hayata yakın yerlerde yaşarlar. Etçil bir kuş olduğu için protein ağırlıklı beslenir. Biz de onları bu şekilde besledik. Tavuk ciğeri gibi besinler vererek gelişimlerini sağladık. Şu an durumları gayet iyi."

Yavrularla aralarında duygusal bağ oluştuğunu anlatan Ünlü, "Biz duygusal bağ kursak da onların yeri doğa. Özgürlük onlar için daha güzel. Onlar uçtuklarında mutlu oluyoruz. Onlar kanat çırptığında tarifsiz sevinç yaşıyoruz. Doğaya özgürce kanat çırpacakları gün geldiğinde biz de mutluluk yaşayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da eski belediye başkanının öldürülmesine ilişkin 4 sanık, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak
MSB: İsrail'in Şam'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırıları açık provokasyondur
Alevlerin arasında kalan koyunu ekipler kurtardı
Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3,7 milyon lira ceza
"Huzur İstanbul" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 399 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Yuvalarını kaybeden baykuş yavruları doğaya kanat çırpmaya hazırlanıyor

Yuvalarını kaybeden baykuş yavruları doğaya kanat çırpmaya hazırlanıyor

Manisa'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı

Düzce'nin 19 bin nüfuslu ilçesi bireysel branşlarda başarılı sporcular yetiştiriyor

15 Temmuz gecesi, Meclis'in bombalandığını canlı yayınla kamuoyuna duyurdu

15 Temmuz gecesi, Meclis'in bombalandığını canlı yayınla kamuoyuna duyurdu
Japon gelin ile Türk damat Düzce'de Türk usulüne uygun düğün yaptı

Japon gelin ile Türk damat Düzce'de Türk usulüne uygun düğün yaptı
Şehit emniyet müdürünün hatırası eşyalarının sergilendiği dernekte yaşatılıyor

Şehit emniyet müdürünün hatırası eşyalarının sergilendiği dernekte yaşatılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet