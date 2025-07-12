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Yaşam

Japon gelin ile Türk damat Düzce'de Türk usulüne uygun düğün yaptı

Düzceli İsa Bozak ile Japonya'da tanışarak hayatını birleştirdiği Hiroe Ohashi, Düzce'de Türk gelenek ve göreneklerine uygun düğünle mutluluklarını taçlandırdı.

Ahmet Çelik  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Japon gelin ile Türk damat Düzce'de Türk usulüne uygun düğün yaptı Fotoğraf: Ahmet Çelik/AA

Düzce

Düzce'nin Nalbantoğlu köyünde dünyaya gelen 41 yaşındaki Bozak, 8 yıl önce aşçı olarak Japonya'ya gitti.

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Ülkesinden yaklaşık 13 bin kilometre uzakta yaşamaya başlayan Bozak, 2022 yılında Yeni Zelanda'da çalışan ve tatil için ülkesi Japonya'ya gelen Hiroe Ohashi ile tanıştı. Genç kadın, Bozak ile tanıştıktan 2 ay sonra Japonya'ya kesin dönüş yaptı.

Japonya'da 2 yıl önce evlenen çift, kültürlerin kaynaşması amacıyla Düzce'de Türk gelenek ve göreneklerine uygun düğünle mutluluklarını taçlandırdı.

Damat Bozak, 8 yıl önce aşçı olarak gittiği Japonya'yı sevdiğini belirterek, "Eşimi tanıdım orada. Yeni Zelanda'da yaşıyordu, benim için Japonya'ya döndü." dedi.

Bozak, eşinin Türkiye'yi çok sevdiğini, ilerleyen zamanlarda Ege ya da Akdeniz Bölgesi'ne yerleşmeyi planladıklarını dile getirdi.

Japon gelin ise eşiyle tanışma ve evlenme sürecinden bahsederek, Türkiye'yi çok sevdiğini, Türk misafirperverliğinden memnun kaldığını, gelecekte buraya yerleşmek istediklerini kaydetti.

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