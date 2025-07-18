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Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş tutuklandı

Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle, vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan enstitünün eski başkanı Şeref Ateş tutuklandı.

Efsa Çağla Yavuz, Neriman Senanur Torun  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş tutuklandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfı zarara uğrattığı iddiasıyla hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dün Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Ateş, başsavcılıkta alınan ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ateş, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklandı.

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Eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Ateş tutuklandı

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