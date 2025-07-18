Yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yurt genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacağını bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre sıcaklıkların yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacağı belirtildi.
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Sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Konya'da 37, Edirne'de 42, Bursa'da 39, Aydın'da 44, Muğla'da 41, Antalya'da 40, Adana'da 39, Diyarbakır'da 45, Erzurum'da 32 ve Şanlıurfa'da 44 derece olması bekleniyor.
Bakan Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıcaklıkların yarından itibaren artacağına dikkati çekerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.