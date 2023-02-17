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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 248'inci saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem enkazından 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez ile telefonda görüştü.

Kaan Bozdoğan   | 17.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin 248'inci saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Erdoğan, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti, İstanbul'dan Ankara’ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım." yanıtını verdi. Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi.

Aleyna ise "İnşallah" diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.


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