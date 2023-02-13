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Hatay’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Madenoğlu Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’taki Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş’taki Seçkinler Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
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Spor, Futbol, Asrın felaketi

Cenk Tosun'dan depremzede çocuğa destek mesajı

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden depremzede çocuk için mesaj yayımladı.

Süha Gür   | 13.02.2023
Cenk Tosun'dan depremzede çocuğa destek mesajı

İstanbul

Antalya'da tedavi altına alınan depremzede Cavit adına gönderilen mesaja yanıt veren tecrübeli oyuncu, şu paylaşımda bulundu:

"Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim."

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