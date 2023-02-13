Cenk Tosun'dan depremzede çocuğa destek mesajı
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailesini kaybeden depremzede çocuk için mesaj yayımladı.
İstanbul
Antalya'da tedavi altına alınan depremzede Cavit adına gönderilen mesaja yanıt veren tecrübeli oyuncu, şu paylaşımda bulundu:
Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim. https://t.co/Cgzu642zBo pic.twitter.com/LmqPCpgyja— Cenk Tosun (@CenkTosun_) February 13, 2023
"Cavit kardeşim, sen bizim mucizemizsin. Formayı hallediyorum, eski gücüne kavuşunca da maça bekliyoruz seni. Seni çok öpüyorum canım kardeşim."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.