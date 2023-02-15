Çelik: Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecek
Ankara
MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir." dedi.
Çelik, "10'ar bin liralık yardım hesaplara yatırılmaya başlandı. Direkt hesaba, hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı üzerinden açılarak aktarılıyor.
"Yağma söz konusu olduğunda vatandaşlarımızdan istirhamımız, hiç kimse kendisi müdahale etmesin, muhakkak suretle güvenlik güçlerimize haber versinler." değerlendirmesinde bulundu.
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❝Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Elazığ, depremden etkilenmesi bakımından 11'inci il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 15, 2023
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu https://t.co/VFseXKCiom pic.twitter.com/wVNmtLhzFK