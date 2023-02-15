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Yaşam, Asrın felaketi

Çamaşır makinesi kazanından yaptıkları odun sobaları depremzedeleri ve ekipleri ısıtıyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan arkadaş grubu,hurdacıdan topladıkları eski çamaşır makinesi kazanlarından ürettikleri odun sobalarını, kış şartlarında evsiz kalan afetzedelere ve enkazda çalışan arama kurtarma ekiplerine gönderiyor.

Ersen Berk Çelik   | 15.02.2023
Çamaşır makinesi kazanından yaptıkları odun sobaları depremzedeleri ve ekipleri ısıtıyor Fotoğraf: Ersen Berk Çelik/AA

Zonguldak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt genelinde başlatılan yardım çalışmaları kapsamında belirlenen ihtiyaçlara, diğer illerdeki yardımsever vatandaşlar kayıtsız kalmıyor.

Karadeniz Ereğli ilçesinde ticaretle uğraşan Vahap Akbulut ve arkadaşları, yıkıldığı veya güvenli olmadığı için evlerine giremeyen depremzedeler ile soğuk havada çalışmalarını yürüten arama kurtarma ekipleri için soba üretmeye karar verdi.

Vatandaşlardan ve hurdacılardan topladıkları eski çamaşır makinesi kazanlarını atölyede odun sobasına dönüştüren gönüllüler, şimdiye kadar 144 sobayı deprem bölgesine gönderdi.

"Önümüzdeki hafta 1 tır daha göndermeyi düşünüyoruz"

Akbulut, AA muhabirine, kış şartlarını göz önünde bulundurarak böyle bir adım attıklarını söyledi.

Çamaşır makinesi kazanlarını kenarlarına ayak yapmak suretiyle odun sobasına dönüştürdüklerini anlatan Akbulut, "Bunu yaparken vatandaşlar ve 2-3 kaynakçı arkadaşımız da kurduğumuz atölyede bize destek veriyor. Havalar malumunuz eksi derecede seyrediyor. Orada görev yapan arkadaşlarımız daha rahat çalışsın ve depremzede kardeşlerimiz üşümesin diye böyle bir işe giriştik." dedi.

Akbulut, şu ana kadar 144 soba gönderdiklerini belirterek, "Bunun 60'ını Hatay'ın Antakya, 84'ünü ise Gaziantep'in İslahiye ilçelerine ulaştırdık. Tabii bunların yanı sıra odun, kömür ve tutuşturucu jel de gönderdik." diye konuştu.

Hurdacılardan eski makine kazanlarını toplamaya devam ettiklerini anlatan Akbulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bulabildiğimiz ve yapabildiğimiz kadar göndermeye çalışacağız. Burada Belen Sanayi Sitesi'nde yer tuttuk. Dükkan sahibi de bizden ücret almadı. Oraya odun, kömür yığılıyor. Biz de soba üretimine devam edeceğiz. Bir hafta içinde bölgeye 2 tır gönderdik. Önümüzdeki hafta 1 tır daha göndermeyi düşünüyoruz."

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