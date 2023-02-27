Dolar
18.89
Euro
19.98
Altın
1,815.15
ETH/USDT
1,658.10
BTC/USDT
23,705.00
BIST 100
5,161.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki konteyner kente ziyarette bulunuyor. Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Zafer mahallesi Necip Fazıl Kısakürek caddesinde yıkılan binada arama kurtarma çalışması yapılıyor.
logo
Dünya, Asrın felaketi

Bosna Hersek İslam Birliği, depremzedeler için 3,5 milyon avro yardım topladı

Bosna Hersek İslam Birliği öncülüğünde başlatılan kampanyada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de zarar görenler için 3,5 milyon avro bağış toplandı.

İsmail Özdemir, Bedrudin Brljavac   | 27.02.2023
Bosna Hersek İslam Birliği, depremzedeler için 3,5 milyon avro yardım topladı

Saraybosna

Saraybosna'daki Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binasında düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenler için yapılan insani yardım çalışmaları anlatıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Danışmanı Mustafa Prljaca, Türkiye'deki depremleri haber alır almaz yardım için camilerde yardım kampanyası düzenlenmesine karar verildiğini belirterek, bunun da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir organizasyonla yapıldığını söyledi.

İnsanların yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Prljaca, depremden etkilenenlere yardım etmek vatandaşların için bilinçli şekilde hareket ettiğini dile getirdi.

Mustafa Prljaca, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bosna Hersek'teki Türk kurumlarıyla toplanan fonların nasıl dağıtılacağı konusunda görüşmeler de yürüttükleri ifade etti.

Bosna Hersek İslam Birliği Sosyal İşler Daire Başkanı İbrahim Malanovic ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de ortaya çıkan durumdan üzüntü duyduklarını vurguladı.

Deprem haberiyle birlikte acil toplandıklarını kaydeden Malanovic, İslam Birliği, sahadaki tüm teşkilatıyla koordine olarak manevi, ailevi ve dostane ilişkilerle bağlı oldukları ve acılarında kendilerini unutmayan Türkiye ve Suriye halklarına yardım için seferber olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'teki yardım kuruluşu Merhamet Derneğinin 20 tırlık yardım konvoyunu Türkiye'ye gönderdiğini aktaran İbrahim Malanovic, yardım toplama çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Malanovic, İslam Birliği aracılığıyla 3,5 milyon avro yardım toplandığı bilgisini paylaşarak, destek veren herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor
Edirne'de özel gereksinimli kursiyerler depremzede çocuklara oyuncak hazırlıyor
Gaziantep'te depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 47'ye yükseldi
Bilecik'in en küçük ilçesi İnhisar'dan, afetzedelere 100 ton odun desteği
Burcu Yarbay, depremzedelere helikopterle yardım ulaştırıyor

Benzer haberler

Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü depremzede ailelere "yuva" çocuklara ise "okul" oldu

Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü depremzede ailelere "yuva" çocuklara ise "okul" oldu

Görme engelli yaşlı kadın depremzedeler için yüzüğünü bağışladı

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'a gelen depremzedelere yönelik yardımlara ilişkin açıklama

Bosna Hersek İslam Birliği, depremzedeler için 3,5 milyon avro yardım topladı

Bosna Hersek İslam Birliği, depremzedeler için 3,5 milyon avro yardım topladı
AB, Suriye'ye insani yardım gönderiyor

AB, Suriye'ye insani yardım gönderiyor
Enkazda hayat kurtaran İHH Erzurum ekibi şimdi de yardım faaliyetleri yürütüyor

Enkazda hayat kurtaran İHH Erzurum ekibi şimdi de yardım faaliyetleri yürütüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet