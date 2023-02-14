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Gündem, Asrın felaketi

BİM'den afet bölgesi için 100 milyon TL'lik ayni ve nakdi yardım

BİM, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle alakalı olarak afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla ilk etapta yaklaşık 100 milyon TL ayni ve nakdi yardımda bulundu.

Hatice Şenses Kurukız   | 14.02.2023
BİM'den afet bölgesi için 100 milyon TL'lik ayni ve nakdi yardım

İstanbul

BİM'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, afetin ilk gününden itibaren resmi kurumlarla işbirliği içerisinde yardım çalışmalarına destek verildiği aktarıldı.

Açıklamada öncelikle çok sayıda mağazadan temel ihtiyaç ürünlerinin güvenlik güçlerinin gözetiminde halka ücretsiz dağıtıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"100 binlerce gıda ve gıda dışı ihtiyaç malzemesini ivedilikle bölgeye gönderdik. Ayrıca afet bölgesindeki depolarımızdan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla temel ihtiyaç maddeleri sevkiyatlarına devam ediyoruz. Afet bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla ilk etapta yaklaşık 100 milyon TL ayni ve nakdi yardımda bulunduk. Bu felaketin yaralarının sarılmasında halkımızla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.

Deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız arasında 23 çalışanımız da bulunmaktadır. Depremde hasar görmüş ve kalıcı olarak kapalı kalacak mağaza sayımızın yaklaşık 250 olacağı tahmin edilmektedir. Ancak yapılacak detaylı teknik incelemeler neticesinde bu sayıda değişiklik olabilecektir. Malatya bölge depomuzdaki kısmi hasardan dolayı bu depomuzun lojistik faaliyetleri geçici olarak diğer bölge depolarımıza kaydırılmıştır. Diğer bölge depolarımızda faaliyete etki edecek herhangi bir hasar bulunmamaktadır. Bölgede faaliyetlerimize azami ölçüde devam ederek halkımızın temel ihtiyaç maddelerine ulaşımını sağlamaya gayret etmekteyiz."

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