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Yaşam

Kurucu başkanı olduğu dernekte kendisi gibi engellilerin yardımına koşuyor

Gaziantep'te yaşayan bedensel engelli Hasan Hüseyin Bademoğlu, kurucu başkanı olduğu dernekte 8 yıldır kendisiyle aynı kaderi paylaşanların yardımına koşuyor.

Ömer Faruk Salman  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Kurucu başkanı olduğu dernekte kendisi gibi engellilerin yardımına koşuyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Dünya Engelsiz Kahramanlar Derneğinin başkanlığını yapan Bademoğlu, 24 yıl önce nesneleri tutamama, sık sık yorulma gibi şikayetlerle başvurduğu hastanede halk arasında kas erimesi olarak bilinen Limb Girdle Musküler Distrofi (LGMD) hastası olduğunu öğrendi.

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Hastalığı giderek ilerleyen ve bazı tedaviler gören Bademoğlu, ilk dönemlerinde sosyal hayattan uzaklaştı ve hareket etmekte zorlandığı için iki yıl boyunca yatağa bağımlı yaşadı.

Bir komşusunun belediyeye başvurusu sonucu kendisine temin edilen akülü sandalyeyle yeniden sokağa çıkmaya başlayan Bademoğlu, hayata daha sıkı sarıldı.

Kendisiyle aynı kaderi paylaşanlara yardımcı olmak isteyen Bademoğlu, engelli arkadaşlarıyla Dünya Engelsiz Kahramanlar Derneğini kurdu.

"Bizi en iyi bizden olan anlar"

Bademoğlu, AA muhabirine, akülü sandalye sayesinde hayata yeniden tutunduğunu söyledi.

Hayata asla engelli olarak bakmadıklarını belirten Bademoğlu, "2017 yılında 20 arkadaşımla derneği kurduk. Dernek olarak arkadaşlarımızla bazen sosyal sorumluluk projeleri, araç dağıtımları yapıyoruz, engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesi için çalışıyoruz." dedi.

Bademoğlu, engelli derneklerinin başkanının da engelli bireylerden olması gerektiğini savunarak, şunları kaydetti:

"Başkan engelliden olsun istedik çünkü bizi en iyi bizden olan anlar. Herkes başımızın tacı, herkesi çok seviyoruz ama evin içinde ne yaşadığımızı sadece biz biliyoruz. 'Tüzüğümüze göre engelsiz kişiler derneğimize üye olabilir ama başkan engelli olmak zorunda.' dedik. Derneğimizde sosyal sorumluluk projeleri yapıyor, kendi sorunlarımıza bakıyor ve engelli kardeşlerimize yardımcı olacak çalışmalar yapıyoruz."

Hasan Hüseyin Bademoğlu, 8 yıldır faaliyetlerini sürdürdüklerini, yaklaşık 200 üyeleri olduğunu ifade ederek, vakitlerinin büyük bölümünü boccia sporuyla geçirdiklerini anlattı.

Günlük hayatta yaşadıkları zorluklarla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunan Bademoğlu, "Bazen bir yere gidiyoruz, bize ön yargıyla bakıyorlar. O algıyı biraz değiştirmek lazım, bu bizi zorluyor. Mesela alışverişe gidiyorum, kapıda engelli girişi olmuyor. Engelli rampasına araç park edildiğinde veya rampa olmadığında da çok zorluk yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

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