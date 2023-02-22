Bakan Bilgin deprem bölgesindeki kısa çalışma ödeneğini ve işten çıkarma yasağını değerlendirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerin yanında olup yaraları sarmak için çalıştıklarını vurguladı.
Ankara
Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki emekçileri korumak amacıyla olağanüstü hal (OHAL) süresince işten çıkarma yasağı uyguladıklarını belirtti.
İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 TL Nakdi Ücret Desteği veriyoruz.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) February 22, 2023
Sosyal Devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz.
Bölgedeki işçilerin çalışamadıkları süre için de kısa çalışma ödeneği ile ücret desteği sağladıklarını kaydeden Bilgin, "İş yeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği veriyoruz. Sosyal devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.