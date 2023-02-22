Dolar
18.87
Euro
20.02
Altın
1,827.36
ETH/USDT
1,616.90
BTC/USDT
23,838.00
BIST 100
5,071.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bakan Bilgin deprem bölgesindeki kısa çalışma ödeneğini ve işten çıkarma yasağını değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerin yanında olup yaraları sarmak için çalıştıklarını vurguladı.

Ahmet Sertan Usul   | 22.02.2023
Bakan Bilgin deprem bölgesindeki kısa çalışma ödeneğini ve işten çıkarma yasağını değerlendirdi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Ankara

Bakan Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesindeki emekçileri korumak amacıyla olağanüstü hal (OHAL) süresince işten çıkarma yasağı uyguladıklarını belirtti.

Bölgedeki işçilerin çalışamadıkları süre için de kısa çalışma ödeneği ile ücret desteği sağladıklarını kaydeden Bilgin, "İş yeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 TL nakdi ücret desteği veriyoruz. Sosyal devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bilgin deprem bölgesindeki kısa çalışma ödeneğini ve işten çıkarma yasağını değerlendirdi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İskenderun'da konteyner kent çalışmasına başladı
Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kurduğunu bildirdi
Milli Savunma Bakanı Akar, İslahiye ve Nurdağı'nda incelemelerde bulundu
Tacikistan arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı

Benzer haberler

Bakan Bilgin deprem bölgesindeki kısa çalışma ödeneğini ve işten çıkarma yasağını değerlendirdi

Bakan Bilgin deprem bölgesindeki kısa çalışma ödeneğini ve işten çıkarma yasağını değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Akar, İslahiye ve Nurdağı'nda incelemelerde bulundu

Tacikistan arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı

Yıkılan ahırın enkazından iki koyun depremin 17. gününde canlı çıkarıldı

Yıkılan ahırın enkazından iki koyun depremin 17. gününde canlı çıkarıldı
Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 925 hesap yöneticisi tespit edildi

Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 925 hesap yöneticisi tespit edildi
Mısır'ın ilaç ve tıbbi malzeme yardımlarını taşıyan iki askeri uçak Adana'ya ulaştı

Mısır'ın ilaç ve tıbbi malzeme yardımlarını taşıyan iki askeri uçak Adana'ya ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet