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Gündem, Asrın felaketi

Azerbaycan arama kurtarma ekibinin son bölümü Kahramanmaraş'tan ayrıldı

Azerbaycan'dan "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına katılan ekibin son bölümü, kentten ayrıldı.

İzzet Mazı  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Azerbaycan arama kurtarma ekibinin son bölümü Kahramanmaraş'tan ayrıldı Fotoğraf: Mehmet Taha Mazı/AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a gelen yaklaşık 760 arama kurtarma personelinden 224'ü daha törenle ülkelerine uğurlandı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Ekip Komutanı Tümgeneral Muharrem Hasanov, Kahramanmaraş AFAD Koordinasyon Merkezi bahçesinde düzenlenen törenin ardından AA muhabirine, depremlerin hemen ardından Türkiye'ye ulaşarak çalışmalara katıldıklarını söyledi.

Depremin olduğu günden bu yana 760 arama kurtarma personeliyle Kahramanmaraş ve Hatay'da çalışma yaptıklarını hatırlatan Hasanov, bu süreçte enkaz altından 53 afetzedeyi kurtardıklarını aktardı.

Azerbaycan'dan gelen son grubun da bugün dönüşe geçtiğini belirten Hasanov, şunları kaydetti:

"Azerbaycan devleti, Azerbaycan halkı olarak her zaman Türkiye'nin yanındadır. Enkazlar kalktıktan sonra bizim Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, bu şehirlerin imarında da Azerbaycan devleti Türk devletinin ve kardeşlerinin yanında olacaktır. Burada yabancı ekipler vardı ama biz o ekiplerden değildik. Buradaki insanların bize olan sıcaklığı, kendilerinden ayırmamaları bize bu hissi yaşattı. Bize her zaman destek oldukları için Türk halkına minnettarım."

Konuşmanın ardından arama kurtarma ekibindekiler ülkelerine dönmek üzere otobüslerle Adana Havalimanına hareket etti.

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