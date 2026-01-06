Dolar
Gündem

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Proton Apartmanı'ndaki 64 kişinin ölümüne ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan ve 64 kişinin hayatını kaybettiği Proton Apartmanı'na ilişkin, 4'ü kamu görevlisi 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gökhan Çalı  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Proton Apartmanı'ndaki 64 kişinin ölümüne ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık S.O. ile tutuksuz sanıklar E.A. ve M.D, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulunmadı.

Sanık S.O. savunmasında, Onikişubat ilçesinin Tekerek bölgesinde yaklaşık 30 binasının bulunduğunu, yalnızca Proton Apartmanı'nın yıkıldığını, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında temel kirişlerinin kırıldığını ve delillerin bu aşamada karartıldığını iddia etti.

Müşteki avukatları, yeni bir bilirkişi raporunun dosyaya etkisinin olmayacağını belirterek, sanıkların "olası kast" suçlamasıyla ve tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Müştekilerden Z.Ö, 2003 yılında teslim edilen ancak ruhsatı olmayan binada oturulduğunu söyledi.

Depremde 15 akrabasını kaybettiğini dile getiren Z.Ö, "Depremde enkaz başında 11 gün bekledik, gözümüzle gördük, demirler ipinceydi. Ben sorumlu olan herkesin cezasını çekmesini istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek kamu görevlileri hakkında ek bilirkişi raporu alınmasını kararlaştırdı.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 26 Haziran'a ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

