DMM, "Kahramanmaraş'ta vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" iddialarını yalanladı

DMM, "Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" iddialarını yalanladı.

Abdullah Özkul  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
DMM, "Kahramanmaraş'ta vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" iddialarını yalanladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabındaki açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, 'Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Siren sesleri ve uyarılar AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Halep'te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi yoktur. Toplumun paniğe sevk edilmesini amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

