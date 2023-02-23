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Kültür, Asrın felaketi

Arctic Monkeys ve Kate Winslet depremzedeler için bağış çağrısı yaptı

İngiliz müzik grubu Arctic Monkeys ve ABD'li oyuncu Kate Winslet, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım çağrısında bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 23.02.2023
Arctic Monkeys ve Kate Winslet depremzedeler için bağış çağrısı yaptı

İstanbul

İngiliz müzik grubu Arctic Monkeys ve ABD'li oyuncu Kate Winslet, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım çağrısında bulundu.

Arctic Monkeys'in sosyal medya sayfalarında, Türkiye ve Suriye'deki depremzede çocuklar için İngiltere merkezli "War Child" derneğinin başlattığı acil durum bağış kampanyası paylaşıldı.

Winslet ise sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülü mesajda, depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'de gördüğü manzaralardan ötürü mahvolduğunu belirterek, İngiltere merkezli "Choose Love" kuruluşunun yardım kampanyasına bağış çağrısı yaptı.

Kuruluşun, bölgedeki yerel ortaklarıyla birlikte depremzedelerin her türlü ihtiyacını karşıladığını aktaran Winslet, "Lütfen ne kadar verebiliyorsanız verin. Tek bir kuruş bile hayat kurtarmak için önemlidir." ifadelerini kullandı.

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