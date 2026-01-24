Dolar
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Emrah Gökmen  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Yıldız, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını tercih eden Yıldız, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", Günlük Hayat" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Haliç'te gün batımı", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesine oy verdi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Filistin'de yaşanan insanlık dramının "Gazze: Açlık" kategorisi aracılığıyla dünyaya gösterildiğini, bu nedenle buradaki her fotoğrafı seçtiğini ifade etti.

AA'ya da teşekkür eden Yıldız, "Modern çağın barbarlığını, Gazze soykırımını, insanlığın imtihanını çok güzel karelerle ifade etmişsiniz. Bu fotoğraflar çok kıymetli. Mazlumlarla dayanışmanın tüm dünyaya gösterilmesi açısından öncelikli olarak bu fotoğrafları özel kategori olarak paylaşmanızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, "Yılın Kareleri"nde bulunan çalışmaların çok başarılı olduğunu dile getirerek, kentte yapılan etkinlikleri de seçkide gördüklerini belirtti.

Dünya Etnospor Birliği faaliyetlerine ilişkin karelerin, İstanbul'un portrelerinin ve diğer fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu ifade eden Yıldız, emeği geçenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

