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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Trabzon Valisi Ustaoğlu: AA doğru haber konusunda tereddütsüz başvurulan bir kaynaktır

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Duygu Avunduk   | 06.04.2020
Trabzon Valisi Ustaoğlu: AA doğru haber konusunda tereddütsüz başvurulan bir kaynaktır

Trabzon

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yayımladığı mesajında, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına tanıklık eden AA'nın, adeta ateş altında başladığı haber yolculuğunda, devletin ve milletin sesini dünyanın her köşesine duyurarak büyük bir marka haline geldiğini belirtti.

"Asırlık gururumuz AA'nın kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum." ifadesini kullanan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Kuruluş amacı 'Milli Mücadelemizi Anadolu'ya ve dünyaya anlatmak' şeklinde belirlenen AA, bu anlamlı görevi dönemin zor şartlarına rağmen büyük gayretle, özveriyle ve şüphesiz layığıyla yerine getirmiştir. Cumhuriyetimizin kurulup yükselmesindeki pek çok önemli olayı milletimize ve dünyaya tarafsız şekilde anlatma ilkesi, güzide kurumumuzun güvenirliğini pekiştirmiş, böylece AA, günümüzde doğru haber konusunda tereddütsüz başvurulan bir kaynak haline gelmiştir.

Bu duygularla, milli haber ajansımız AA'nın 100. yaşını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ajansımızın tüm kurucularını ve geçtiğimiz yıl Soğanlı Dağı'nda görevi başında hayatını kaybeden AA Trabzon Bölge Müdürlüğü muhabiri Abdulkadir Nişancı kardeşimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ülkemizde ve dünyanın farklı noktalarında görevleri başında olan tüm ajans çalışanlarına başarılarla dolu, sağlıklı ve uzun ömürler temenni ediyorum."


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