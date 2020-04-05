AA Yüz Yaşında
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AA Türkiye'nin güçlü sesi olmaya devam ediyorCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AA Türkiye'nin güçlü sesi olmaya devam ediyor
Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu AA'ya verdiği değer tarihi belgelerde
Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de başlayan kuruluş öyküsünde, kurucusu Atatürk'ün yazışmaları, dönemin tarihine, ajansın karşı karşıya kaldığı engellemelere ve Anadolu'nun sesini duyurma çabasına ışık tutuyor.
Türkiyenin Global Haber Ajansı 100 Yaşında
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, 100'üncü yaşında Milli Mücadeleden, bugüne uzanan haber yolculuğunu başarıyla sürdürüyor.