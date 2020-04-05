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AA Yüz Yaşında

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AA Türkiye'nin güçlü sesi olmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AA Türkiye'nin güçlü sesi olmaya devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AA Türkiye'nin güçlü sesi olmaya devam ediyor
Milli Mücadele'nin haklılığını dış dünyaya Anadolu Ajansı duyurdu

Milli Mücadele'nin haklılığını dış dünyaya Anadolu Ajansı duyurdu

Milli Mücadele'nin haklılığını dış dünyaya Anadolu Ajansı duyurdu
Anadolu Ajansının isim annesi: Halide Edip Adıvar

Anadolu Ajansının isim annesi: Halide Edip Adıvar
AA'nın kurucularından Yunus Nadi, ömrünü özgürlük için kalem tutarak geçirdi

AA'nın kurucularından Yunus Nadi, ömrünü özgürlük için kalem tutarak geçirdi
AZERTAC, AA'nın 100. yılını kutladı

AZERTAC, AA'nın 100. yılını kutladı
Güvenilir haberciliğin yüz yıllık yolculuğu: Anadolu Ajansı

Güvenilir haberciliğin yüz yıllık yolculuğu: Anadolu Ajansı
Gündem.
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Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu AA'ya verdiği değer tarihi belgelerde
05.04.2020

Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu AA'ya verdiği değer tarihi belgelerde

Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de başlayan kuruluş öyküsünde, kurucusu Atatürk'ün yazışmaları, dönemin tarihine, ajansın karşı karşıya kaldığı engellemelere ve Anadolu'nun sesini duyurma çabasına ışık tutuyor.

Türkiyenin Global Haber Ajansı 100 Yaşında
05.04.2020

Türkiyenin Global Haber Ajansı 100 Yaşında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşında "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, 100'üncü yaşında Milli Mücadeleden, bugüne uzanan haber yolculuğunu başarıyla sürdürüyor.

Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 500'ü geçti
Karantinadaki misafirlerden yurtlara ve görevlilere övgü dolu sözler
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4934 oldu
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