Euro
7.32
Dolar
6.78
BIST 100
92,071.13
Altın
1,661.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

KKTC Başbakanı Ersin Tatar AA'nın 100. yılını kutladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Muhammet İkbal Arslan   | 06.04.2020
KKTC Başbakanı Ersin Tatar AA'nın 100. yılını kutladı

Lefkoşa

Başbakan Tatar, Türkiye ve Kıbrıs Türk basınına başarıyla hizmet veren AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar, Milli Mücadele ile Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasına ve Cumhuriyet devrimlerine tanıklık eden, bunu hem Türk halkına hem de dünyaya aktararak, Türk halkının sesinin duyurulmasında tarihi ve önemli görevi bulunan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle en içten tebriklerini iletti.

AA'nın Kıbrıs Türk halkının sesinin de dış dünyaya duyurulmasında çok önemli bir görevi başarıyla yerine getirdiğini vurgulayan ve bu verimli çalışmaların devamını dileyen Tatar, şöyle devam etti:

"AA'nın asırlık geçmişinin deneyimleri ışığında önümüzdeki dönemlerde, güvenilir ve ilkeli habercilik anlayışını koruyarak, kamuoyunu bilgilendirme vazifesini layıkıyla yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlar, başta AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere özveriyle ve fedakarca çalışan her bir mensubuna başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüste son 24 saat
AB'ye Kovid-19'la mücadelede ortak mobil uygulama çağrısı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bin 911’e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 275 bini aştı
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü

Benzer haberler

KKTC Başbakanı Ersin Tatar AA'nın 100. yılını kutladı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar AA'nın 100. yılını kutladı

KKTC'de süt üreticilerinin sıkıntısı Türkiye'nin desteğiyle aşıldı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan halka 'evde kal' çağrısı

KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı

KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı