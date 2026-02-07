Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,032.70
BTC/USDT
68,981.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Manisa'da sağanak taşkınlara neden oldu

Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde sağanak nedeniyle taşkınlar meydana geldi, köprüler zarar gördü, tarım arazileri su altında kaldı.

Onay Ozan, Kamil Tekmen  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Manisa'da sağanak taşkınlara neden oldu Fotoğraf: Onay Ozan/AA

Manisa

Salihli'de dünden bu yana aralıklarla devam eden ve gece şiddetini artıran yağış nedeniyle köprüler zarar gördü, nehir ve derelerin taşması sonucu bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Keli Mahallesi'nde yayaların kullandığı köprü, sel nedeniyle yıkıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgenin ulaşımında aksamalar meydana geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Manisa ve Menemen Ovası'nın önemli su kaynaklarından Gediz Nehri'nin debisi yükseldi, nehrin taşması sonucu çevredeki üzüm bağları ve tarım arazileri su altında kaldı.

Debisi artan Kurşunlu Çayı'nın suyu, Kurşunlu Köprüsü'nü aşarak zarara neden oldu.

Salihli Belediyesi ekipleri, köprüde bakım ve onarım çalışması başlattı, piknik alanı mevkisindeki bazı bölümler tedbir amacıyla kullanıma kapatıldı.

Şiddetli yağış nedeniyle Salihli-Çelikli yolunda da su baskınları yaşandı.

Gümüşçayı'nın debisinin yükselmesi sonucu Hacıbektaşlı Mezarlığı mevkisinde yol su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı.

Turgutlu'da Irlamaz Çayı taştı

Turgutlu ilçesinde debisi yükselen Irlamaz Çayı taştı.

Taşkın sonrası ilk belirlemelere göre, Turgutlu Ovası'nda çoğunluğunu tarım arazilerinin oluşturduğu yaklaşık 450 hektarlık alan su altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen Devlet Su İşleri ekipleri, taşkının yayılmasını önlemek için iş makineleriyle set güçlendirme çalışmalarına başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi artmaya devam ediyor
Muğla'da Köyceğiz Gölü taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
RTÜK'ün "Sorumlu Habercilik Rehberi" medya temsilcilerine tanıtıldı
FETÖ'nün "7 Şubat MİT Kumpası"nın üzerinden 14 yıl geçti
Manisa'da sağanak taşkınlara neden oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Manisa'da sağanak taşkınlara neden oldu

Manisa'da sağanak taşkınlara neden oldu

Manisa'da sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı

Edirne'de sağanak sonucu dereler taştı

Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Beşiktaş oldu

Hentbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Beşiktaş oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet