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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın: AA, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere de katkı sağlamaktadır

Türkiye’nin Berlin Büyükleçisi Ali Kemal Aydın, 100. Kuruluş yıldönümünü kutladığı AA’nın, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere de katkı sağladığını belirtti.

Cüneyt Karadağ   | 09.04.2020
Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Aydın: AA, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere de katkı sağlamaktadır

Berlin

"Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Berlin Bürosu’na bir tebrik mesajı gönderen Aydın, "Türkiye’deki gelişmeleri Almanya’da yaşayan vatandaşlarımız ve Alman kamuoyuna duyuran, Almanya’daki gelişmeleri de Türkiye’ye aktaran AA, bu önemli işleviyle iki ülke arasındaki ilişkilere de katkı sağlamaktadır.‘‘ ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı’nın zor şartlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kararıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan ve ilk haberlerini 12 Nisan 1920’de servis etmeye başlayan AA’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecinde önemli bir rol üstlendiğine dikkati çeken Aydın, Anadolu Ajansı’nın milli mücadelenin hem yurtiçindeki ve hem de yurt dışındaki sesi olduğunu kaydetti.

Kuruluşundan bu yana geçen 100 yıllık tecrübesi ışığında ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla hareket eden AA’nın günümüzde 13 farklı dilde doğru ve güvenilir haber sunduğuna işaret eden Aydın, "İlk yurt dışı bürolarından biri olan Almanya dahil 29 dünya kentindeki ofisi ve 18 ülkedeki temsilciliğiyle ülkemizin ötesinde dünyanın sayılı haber ajansları arasında yer almaktadır‘‘ değerlendirmesinde bulundu.

Berlin Büyükelçisi Aydın dünyanın farklı yerlerinde birçok zorluğu göğüsleyerek mesleklerini büyük bir yetkinlikle icra eden kameramanından muhabirine, fotoğrafçısından yazı işlerindeki editörüne tüm AA mensuplarını özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek AA’ya başarılarla dolu daha nice yıldönümleri diledi.

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