Associated Press'ten AA'ya tebrik
Associated Press (AP) Genel Müdürü Pruitt, "AP ve AA uzun yıllardır birlikte çalışıyor. Birçok önemli tarihi olay ve dönüm noktalarında iş birliğinde bulunduk ve bu birlikteliğin devam etmesini arzuluyoruz." dedi.
Ankara
Associated Press (AP) Genel Müdürü Gary Pruitt, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.
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Pruitt, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü kutlarım. AP ve AA uzun yıllardır birlikte çalışıyor. Birçok önemli tarihi olay ve dönüm noktalarında iş birliğinde bulunduk ve bu birlikteliğin devam etmesini arzuluyoruz." ifadelerine yer verdi.
İçinde bulunulan dönemde haber ajanslarının rollerinin her zamankinden daha önemli olduğuna işaret eden Pruitt, bir haber ajansının en önemli görevinin tarafsız ve gerçeğe dayalı bilgi akışı sağlamak olduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.