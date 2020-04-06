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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Reuters, AA'nın 100. yılını tebrik etti

Reuters Başkanı Friedenberg, "Bu yıl dönümü önemli bir milat ve ajanstaki herkesin becerisi ve çok çalışmasının bir delilidir." dedi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 06.04.2020
Reuters, AA'nın 100. yılını tebrik etti

Ankara

Reuters Başkanı Michael Friedenberg, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

Friedenberg, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Bu yıl dönümü önemli bir milat ve ajanstaki herkesin becerisi ve çok çalışmasının bir delilidir." ifadelerine yer verdi.

AA ile Reuters arasındaki değerli ortaklığa işaret eden Friedenberg, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle değerli ortaklığımız için de sizi tebrik etmek isterim. Anadolu Ajansı videolarının Reuters Connect üzerinden dağıtılması iki taraf için de yararlıdır. Bu iş birliği AA’nın daha geniş ve küresel kitlelere ulaşmasına destek olacak, bizim müşterilerimizin ise Orta Doğu ve ötesinden önemli içerikler elde etmesini sağlayacaktır. Sizinle bu şekilde çalışmaktan oldukça mutluyuz. 100. yılında AA’da çalışan herkese Reuters adına mutluluklar dilerim. İş birliği için tekrar teşekkür ederim. Nice 100. yıllara."

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