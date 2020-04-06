Euro
7.32
Dolar
6.78
BIST 100
92,071.13
Altın
1,661.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Sivas Valisi Ayhan'dan AA'ya kutlama

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin AA'yı kutladı.

Serhat Zafer   | 06.04.2020
Sivas Valisi Ayhan'dan AA'ya kutlama

Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ayhan, mesajında, Milli Mücadele'nin devam ettiği günlerde bu mücadeledeki haklılığı tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın 100. yıl dönümünü kutladığını belirtti.

AA'nın kurulduğu günlerde büyük bir özveriyle ve kısıtlı imkanlarla çalıştığını kaydeden Ayhan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek yalnızca basın dünyamızın saygın kuruluşlarından biri değil, dünyanın önde gelen ajanslarından biridir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansının bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Anadolu Ajansının tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı nice yıllar diliyorum."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in mesajı

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de mesajında, AA'nın Milli Mücadele yıllarından beri göstermiş olduğu dürüst ve doğru habercilik anlayışıyla, bugün sadece ülkenin değil, dünyanın sayılı haber ajansları arasında yerini aldığını bildirdi.

AA'nın, örnek nitelikteki çalışma anlayışıyla Türk basınının lokomotifi olmayı başardığını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı doğru habercilik hassasiyetinin yanında, yerli ve milli olma bilinciyle, güncel gelişmelerden vatandaşlarımızın yanı sıra tüm dünyanın haberdar olmasını sağlayan ve halkımızın haber alma özgürlüğü adına büyük emekler veren milli haber ağımızdır. Bu vesileyle, bugüne kadar doğru haberin insanlara ulaşması için canla başla çalışmalarından ötürü de tebriklerimi sunuyor, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüste son 24 saat
AB'ye Kovid-19'la mücadelede ortak mobil uygulama çağrısı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bin 911’e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 275 bini aştı
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü

Benzer haberler

Sivas Valisi Ayhan'dan AA'ya kutlama

Sivas Valisi Ayhan'dan AA'ya kutlama

Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Sivas'ta koronavirüs tedavisi gören 19 hasta alkışlarla taburcu edildi

Sivas'ta tedavileri tamamlanan 8 Kovid-19 hastası taburcu edildi

Sivas'ta tedavileri tamamlanan 8 Kovid-19 hastası taburcu edildi
93 yaşındaki Süleyman dededen Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

93 yaşındaki Süleyman dededen Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Orta Anadolu Kalkınma Ajansından koronavirüsle mücadele için 5 milyon lira bütçe

Orta Anadolu Kalkınma Ajansından koronavirüsle mücadele için 5 milyon lira bütçe