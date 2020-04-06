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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA'nın 100. yılını kutladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aylin Dal   | 06.04.2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA'nın 100. yılını kutladı

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'mızda Anadolu'nun sesini duyurma misyonu ile kurduğu Anadolu Ajansı, 100. yılında tüm dünyaya sesimizi duyurmaya, dünyanın haberlerini Anadolu'ya getirmeye devam ediyor. Emeklerinize sağlık, nice asırlara…" ifadesini kullandı.

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