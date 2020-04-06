Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA'nın 100. yılını kutladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'mızda Anadolu'nun sesini duyurma misyonu ile kurduğu Anadolu Ajansı, 100. yılında tüm dünyaya sesimizi duyurmaya, dünyanın haberlerini Anadolu'ya getirmeye devam ediyor. Emeklerinize sağlık, nice asırlara…" ifadesini kullandı.
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’mızda Anadolu’nun sesini duyurma misyonu ile kurduğu Anadolu Ajansı, 100. yılında tüm dünyaya sesimizi duyurmaya, dünyanın haberlerini Anadolu’ya getirmeye devam ediyor.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 6, 2020
Emeklerinize sağlık, nice asırlara… pic.twitter.com/nxRsXzu39G