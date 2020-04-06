TBMM Başkanı Şentop: Bizleri gururlandıran AA'nın 100. yılını kutluyorum
TBMM Başkanı Şentop, "TBMM ile yaşıt, Milli Mücadele'nin her aşamasına şahitlik ederek dünyaya duyuran, bugün de dünyanın sayılı ajanslarından biri haline gelerek bizleri gururlandıran AA'nın kuruluşunun 100. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.
Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "TBMM ile yaşıt, Milli Mücadele'nin her aşamasına şahitlik ederek dünyaya duyuran, bugün de dünyanın sayılı ajanslarından biri haline gelerek bizleri gururlandıran Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.
Mustafa Şentop, paylaşımında, Anadolu Ajansı tarafından 100. yıl dolayısıyla hazırlanan videoya da yer verdi.
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TBMM ile yaşıt, Milli Mücadele‘nin her aşamasına şahitlik ederek dünyaya duyuran, bugün de dünyanın sayılı ajanslarından biri haline gelerek bizleri gururlandıran @anadoluajansi’nın kuruluşunun 100. yılını kutluyorum. pic.twitter.com/q9lktJLx3v— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 6, 2020