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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

TBMM Başkanı Şentop: Bizleri gururlandıran AA'nın 100. yılını kutluyorum

TBMM Başkanı Şentop, "TBMM ile yaşıt, Milli Mücadele'nin her aşamasına şahitlik ederek dünyaya duyuran, bugün de dünyanın sayılı ajanslarından biri haline gelerek bizleri gururlandıran AA'nın kuruluşunun 100. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ali Kemal Akan   | 06.04.2020
TBMM Başkanı Şentop: Bizleri gururlandıran AA'nın 100. yılını kutluyorum Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.

Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "TBMM ile yaşıt, Milli Mücadele'nin her aşamasına şahitlik ederek dünyaya duyuran, bugün de dünyanın sayılı ajanslarından biri haline gelerek bizleri gururlandıran Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Şentop, paylaşımında, Anadolu Ajansı tarafından 100. yıl dolayısıyla hazırlanan videoya da yer verdi.

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