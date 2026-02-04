Dolar
Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansından açıklama

04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Anadolu Ajansından açıklama

Ankara
Anayasa Mahkemesinin kamuoyuna yansıyan kararına ilişkin olarak açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Söz konusu karar, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında bir televizyon kuruluşu tarafından, Anadolu Ajansı ile imzalanan seçim veri ekranı abonelik sözleşmesi kapsamında açılan ticari alacak davasına ilişkindir. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, davayı somut ve ölçülebilir bir zararın ortaya konulamadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi ise bireysel başvuru üzerine yaptığı incelemede, yerel mahkeme kararının gerekçelendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Mahkeme, dosyanın yargılama yapılmak üzere Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi kararı; Anadolu Ajansının kurumsal yapısı, yayıncılık anlayışı veya seçim verilerinin toplanması ve paylaşılmasına ilişkin güvenilirlik konusunda herhangi bir değerlendirme içermemektedir. Anadolu Ajansı, hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Benzer haberler

