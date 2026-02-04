Anadolu Ajansından açıklama

Ankara
Söz konusu karar, 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında bir televizyon kuruluşu tarafından, Anadolu Ajansı ile imzalanan seçim veri ekranı abonelik sözleşmesi kapsamında açılan ticari alacak davasına ilişkindir. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, davayı somut ve ölçülebilir bir zararın ortaya konulamadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi ise bireysel başvuru üzerine yaptığı incelemede, yerel mahkeme kararının gerekçelendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Mahkeme, dosyanın yargılama yapılmak üzere Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesi kararı; Anadolu Ajansının kurumsal yapısı, yayıncılık anlayışı veya seçim verilerinin toplanması ve paylaşılmasına ilişkin güvenilirlik konusunda herhangi bir değerlendirme içermemektedir. Anadolu Ajansı, hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edecektir.
