AFP: AA'nın bu yeni tarihi anın da üstesinde geleceğine inanıyoruz
Agence France-Presse (AFP) Avrupa Bölge Direktörü Buhagiar, "Anadolu Ajansı, 100 yılı aşan varlığıyla kurum olarak direncini gösterdi. AA’nın bu yeni tarihi anın da üstesinden geleceğine inanıyoruz." dedi.
Ankara
Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) Avrupa Bölge Direktörü Christine Buhagiar da 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA'ya iyi dileklerini iletti.
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AA'nın 100 yıllık geçmişiyle kurum olarak Kovid-19 salgının yaşandığı bu zor günleri aşacağına inandığını ifade eden Buhagiar, "Anadolu Ajansı, 100 yılı aşan varlığıyla kurum olarak direncini gösterdi. AA’nın bu yeni tarihi anın da üstesinden geleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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