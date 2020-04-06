Euro
7.32
Dolar
6.78
BIST 100
92,071.13
Altın
1,661.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

AFP: AA'nın bu yeni tarihi anın da üstesinde geleceğine inanıyoruz

Agence France-Presse (AFP) Avrupa Bölge Direktörü Buhagiar, "Anadolu Ajansı, 100 yılı aşan varlığıyla kurum olarak direncini gösterdi. AA’nın bu yeni tarihi anın da üstesinden geleceğine inanıyoruz." dedi.

Emre Aytekin,Dzihat Aliju   | 06.04.2020
AFP: AA'nın bu yeni tarihi anın da üstesinde geleceğine inanıyoruz

Ankara

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP) Avrupa Bölge Direktörü Christine Buhagiar da 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle AA'ya iyi dileklerini iletti.

AA'nın 100 yıllık geçmişiyle kurum olarak Kovid-19 salgının yaşandığı bu zor günleri aşacağına inandığını ifade eden Buhagiar, "Anadolu Ajansı, 100 yılı aşan varlığıyla kurum olarak direncini gösterdi. AA’nın bu yeni tarihi anın da üstesinden geleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüste son 24 saat
AB'ye Kovid-19'la mücadelede ortak mobil uygulama çağrısı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bin 911’e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 275 bini aştı
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü

Benzer haberler

AFP: AA'nın bu yeni tarihi anın da üstesinde geleceğine inanıyoruz

AFP: AA'nın bu yeni tarihi anın da üstesinde geleceğine inanıyoruz

'Habercilik anlayışıyla yıllardır takdire şayan yayınlarını sürdürmektedir'

Mahir Ünal: Doğru ve hızlı haberin kurumsal karşılığı olan AA'nın 100'üncü yılını tebrik ediyorum