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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

ANSA'dan AA'ya tebrik

İtalya Ulusal Basın Birliği Ajansı Genel Müdürü Stefano De Alessandri, Anadolu Ajansı'nı 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

06.04.2020
ANSA'dan AA'ya tebrik

ANSA Genel Müdürü Stefano De Alessandri, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "AA, tarihi boyunca Türkiye’nin resmi haber ajansı statüsünü korudu ve hala bilginin en saygı duyulan kaynağı olarak kabul ediliyor." ifadesine yer verdi. 

Koronavirüsün dünyayı değiştirdiği bir zamanda haber ajanslarının yanlış bilgiyle mücadele etmeleri ve kamu ile özel kuruluşların görünürlüğünü artırarak onları desteklemeleri gerektiğini dile getiren De Alessandri, AA ile ANSA arasında iş birliğinin daha fazla geliştirmesini umduğunu vurguladı.

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