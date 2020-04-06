ANSA'dan AA'ya tebrik
İtalya Ulusal Basın Birliği Ajansı Genel Müdürü Stefano De Alessandri, Anadolu Ajansı'nı 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.
ANSA Genel Müdürü Stefano De Alessandri, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "AA, tarihi boyunca Türkiye’nin resmi haber ajansı statüsünü korudu ve hala bilginin en saygı duyulan kaynağı olarak kabul ediliyor." ifadesine yer verdi.
Koronavirüsün dünyayı değiştirdiği bir zamanda haber ajanslarının yanlış bilgiyle mücadele etmeleri ve kamu ile özel kuruluşların görünürlüğünü artırarak onları desteklemeleri gerektiğini dile getiren De Alessandri, AA ile ANSA arasında iş birliğinin daha fazla geliştirmesini umduğunu vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.