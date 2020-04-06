YÖK Başkanı Saraç, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saraç, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
- Anadolu Ajansının isim annesi: Halide Edip Adıvar
- AA'nın kurucularından Yunus Nadi, ömrünü özgürlük için kalem tutarak geçirdi
- Milli Mücadele'nin haklılığını dış dünyaya Anadolu Ajansı duyurdu
- Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu AA'ya verdiği değer tarihi belgelerde
- Güvenilir haberciliğin yüz yıllık yolculuğu: Anadolu Ajansı
Yekta Saraç, şunları kaydetti:
"Milli mücadele yıllarımızdan bugüne iç ve dış kamuoyunu başarılı bir şekilde bilgilendiren Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlar, bütün kurum çalışanlarına başarılar dilerim. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü günlerde Anadolu Ajansının doğru ve güvenilir haberciliği daha da önemli hale gelmiştir."
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1- Milli mücadele yıllarımızdan bugüne iç ve dış kamuoyunu başarılı bir şekilde bilgilendiren @anadoluajansi nın 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutlar, bütün kurum çalışanlarına başarılar dilerim.— M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) April 6, 2020