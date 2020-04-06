Euro
7.30
Dolar
6.76
BIST 100
92,071.13
Altın
1,652.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

YÖK Başkanı Saraç, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Saraç, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Selma Kasap   | 06.04.2020
YÖK Başkanı Saraç, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan AA'nın 100. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Yekta Saraç, şunları kaydetti:

"Milli mücadele yıllarımızdan bugüne iç ve dış kamuoyunu başarılı bir şekilde bilgilendiren Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlar, bütün kurum çalışanlarına başarılar dilerim. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü günlerde Anadolu Ajansının doğru ve güvenilir haberciliği daha da önemli hale gelmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 275 bini aştı
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü
Merkel'e göre AB, kuruluşundan bu yana en büyük sınavla karşı karşıya
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini aştı
İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 636 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

YÖK Başkanı Saraç, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

YÖK Başkanı Saraç, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

YÖK, koronavirüs önlemleri kapsamında Seviye Tespit Sınavlarını erteledi

YÖK Başkanı Saraç: Üniversite öğrencilerine eğitimde eş zamanlı farklı seçenekler sunuyoruz

YÖK Dersleri Platformu'na öğrencilerden yoğun ilgi

YÖK Dersleri Platformu'na öğrencilerden yoğun ilgi
Saraç ve YÖK üyeleri 'Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

Saraç ve YÖK üyeleri 'Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarını bağışladı

YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak

YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerde bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacak