Rus TASS haber ajansı AA’nın 100. yılını kutladı
Rus TASS haber ajansı Genel Müdürü Mihaylov, Anadolu Ajansının 100’üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.
Moskova
Rus TASS haber ajansı Genel Müdürü Sergey Mihaylov, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı’ya gönderdiği tebrik mektubunda, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan AA’nın dünyanın önde gelen kitle iletişim araçlarından biri olduğuna dikkat çekti.
Mihaylov, "AA'nın, dünyadaki zor duruma rağmen aktif bir şekilde gelişmeye ve enformasyon alanında yeni başarılar elde etmeye devam edeceğine eminim." ifadesini kullandı.
TASS haber ajansı ve AA arasındaki uzun yıllara dayanan verimli iş birliğinin, etkinliğini ispat ettiğini belirten Mihaylov, şunları kaydetti:
"(Bu iş birliği) Rus ve Türk halkları arasındaki ilişkilere olumlu yansıyor. Ajanslarımız arasında ortaklık ilişkimizin güçlenme ve gelişmeye devam etmesini umuyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.