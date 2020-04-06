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Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

KYODO AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Japon Haber Ajansı KYODO Genel Müdürü Toru Mizutani, "Anadolu Ajansı ve KYODO uzun zamandır dostluk ve iş birliğine dayalı bir ilişki içerisindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Emel Gözellik   | 06.04.2020
KYODO AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ankara

Japon Haber Ajansı (KYODO) Genel Müdürü Toru Mizutani, Anadolu Ajansını (AA) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik etti.

Mizutani, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği tebrik mektubunda, "Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü KYODO Haber Ajansı ve kendi adıma gönülden tebrik ederim. Anadolu Ajansı ve KYODO uzun zamandır dostluk ve iş birliğine dayalı bir ilişki içerisindedir." ifadelerine yer verdi.

Hem Türkiye'de hem de dünyada güven ve saygı kazanan AA'nın haber hizmetindeki önemli yeri dolayısıyla tebriklerini dile getiren Mizutani, şunları kaydetti:

"Eminim iki haber ajansı da bu zor zamanların üstesinden gelecek ve ileriki zamanlarda haber servisleri aracılığıyla Türkiye ve Japonya vatandaşlarının ortak anlayışları çerçevesinde ilişkilerini daha da üst seviyelere taşıyacaktır. Anadolu Ajansının önümüzdeki yüzyılda da başarılı olmasına ve gelişmesine yardım edecek liderliğiniz ve çabalarınız için şahsi minnettarlığımı iletmek isterim."

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