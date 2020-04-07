Euro
7.38
Dolar
6.77
BIST 100
92,592.31
Altın
1,647.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, AA Yüz Yaşında

Belçika Haber Ajansı ve İspanyol Haber Ajansı, AA’nın 100. yılını kutladı

Belçika Haber Ajansı ve İspanyol Haber Ajansı, 100. yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını tebrik etti.

Tevfik Durul   | 07.04.2020
Belçika Haber Ajansı ve İspanyol Haber Ajansı, AA’nın 100. yılını kutladı

Ankara

Belçika Haber Ajansı (BELGA) ve İspanyol Haber Ajansı (EFE), 100. yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

BELGA Genel Müdürü Patrick Lacroix, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği mektupta, AA ile BELGA'nın aynı yıl kurulduğuna işaret etti.

Kendi ajanslarının da 20 Ağustos'ta 100. yıl dönümünü kutlayacağını ifade eden Lacroix, şunları kaydetti:

"Toplumlarımızın işleyişi için haber ajanslarımızın önemi, 100 yıl önceki gibi devam etmektedir. İnsanlarımız her zaman tarafsız bilgi ve profesyonel habere ihtiyaç duymaktadır. Bizim hizmetlerimiz son 100 yılda önemli bir rol almıştır. İçinde bulunduğumuz şu kriz günlerinde de hizmetlerimiz takdir edilmektedir ve eminiz ki gelecekte de vazgeçilmez olacaktır."

EFE Dış İlişkiler Direktörü Jose Manuel Sanz de tebrik mesajında, "Çağdaş gazeteciliğin yüzleştiği tüm kritik zorluklara rağmen AA ile iş birliğimizde ilerlemeye devam edeceğimize eminiz." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65'e yükseldi
ABD'deki Türk toplumundan 2 kişi daha Kovid-19 salgınında yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısının maksimum 200 bine ulaşacağı tahmin ediliyor
Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanını görevden aldı

Benzer haberler

Belçika Haber Ajansı ve İspanyol Haber Ajansı, AA’nın 100. yılını kutladı

Belçika Haber Ajansı ve İspanyol Haber Ajansı, AA’nın 100. yılını kutladı

Rus TASS haber ajansı AA’nın 100. yılını kutladı

Gaziantep Valisi Gül'den AA'ya 100. yıl tebriği

Kremlin Sözcüsü Peskov: AA'nın objektif haberlerine değer veriyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov: AA'nın objektif haberlerine değer veriyoruz
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: Tam bir asır önce atılan tohum bugün güçlü bir çınar oldu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: Tam bir asır önce atılan tohum bugün güçlü bir çınar oldu
TBMM Başkanı Şentop: Bizleri gururlandıran AA'nın 100. yılını kutluyorum

TBMM Başkanı Şentop: Bizleri gururlandıran AA'nın 100. yılını kutluyorum