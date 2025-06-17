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Yaşam

Bacağı kırılan kuzu takılan platin sayesinde yürümeye başladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Tuncer Tolip, bacağı kırılınca kesmek ya da satmak yerine tedavi ettirdiği kuzusunun yürümesini sağladı.

Enes Sansar  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Bacağı kırılan kuzu takılan platin sayesinde yürümeye başladı Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

İlçeye bağlı Meşeli Mahallesi'nde besicilik yapan ailesine boş zamanlarında destek olan Tolip, 1,5 aylıkken kaya parçasının çarpması sonucu sol arka bacağı kırılan kuzusunu kendi yöntemleriyle tedavi etmeye çalıştı.

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Başarılı olamayan Tolip, Ortahisar ilçesindeki veteriner hekim Uğur Cem Tahmaz'dan destek istedi. Veteriner hekimin bacağın kırılan bölümüne platin takılması tavsiyesi üzerine Tolip, kuzuyu kesmek ya da satmak yerine tedavi ettirmeyi seçti.

Başarılı operasyonla bacağına 15 santimetrelik platin takılan kuzunun pansumanını da özenle yapan Tolip, aradan geçen 40 günde hayvanın eskisi gibi yürümesini sağladı.

Tuncer Tolip, AA muhabirine, kuzusunun 1,5 aylıkken merada otladığı sırada kaya parçası çarpması sonucu bacağının kırıldığını, kesmek ya da satmak gibi alternatifi olmasına rağmen tedavi yolunu seçtiğini söyledi.

Veteriner hekimin yönlendirmesiyle maliyetli olmasına rağmen kuzunun kırılan bacağına platin takma yöntemini uyguladıklarını anlatan Tolip, "Önceliğimiz maliyet olmadığı için bu yöntemle işlemimizi uygulamış olduk. Kuzumuz platin sayesinde şu anda eskisi gibi yürüyebiliyor. Emeğimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz." dedi.

"Diğer hayvanlara göre bizim için daha kıymetli oldu"

Tolip, kuzuyla aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu aktararak, "Tedaviye olumlu cevap verdi. Şükürler olsun yanımızda duruyor. İlerleyen süreçte satar mıyız, çok düşünmüyoruz. Diğer hayvanlara göre bizim için daha kıymetli oldu." ifadesini kullandı.

"Yetiştiricinin hayvan sevgisi operasyonu yapmamıza vesile oldu"

Veteriner hekim Uğur Cem Tahmaz da hayvanın bacağında parçalı kırık tespit ettiğini, ardından da operasyon yapmaya karar verdiğini söyledi.

Plakla sentez yöntemine başvurduklarını anlatan Tahmaz, şunları kaydetti:

"Köpek gibi hayvanlarda kullandığımız metodu uyguladık. Bacağına plakla osteosentez (bir kemiğin sabitlenmesi) işlemini uyguladık. Gaz anesteziyle güzel bir operasyon geçti. Genelde bu durumlarda bu tür maliyetlerin altına çok girmek istemezler ama yetiştiricinin hayvan sevgisi bu operasyonu yapmamıza vesile oldu. Operasyonumuz gayet güzel geçti."

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