60 saniyede ekonomide bugün (23 Haziran 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📌Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kamuda toplu sözleşme mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 23, 2025
🛢️Brent petrol son 5 ayın zirvesinde
⛱️Türkiye dünyada en çok turist ağırlayan 4. ülke
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/pLZSvOVEVn