Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi ilk 5 ayda yüzde 18,8 arttı
Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesinin yılın ilk 5 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 18,8 arttığı bildirildi.
Pekin
Ulusal İstatistik Bürosunun verilerine göre kurulu kapasite, Ocak-Mayıs 2025 döneminde 3,61 milyar kilovata ulaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu dönemde hidroelektrik üretim kapasitesi yüzde 3, termik enerjiden elektrik üretim kapasitesi yüzde 4 ve nükleer enerjiden elektrik üretim kapasitesi yüzde 4,7 arttı.
Yenilenebilir kaynaklardan, güneş enerjisinden elektrik üretim kapasitesi yüzde 56,9, rüzgar enerjisinden ise yüzde 23,1 artış kaydetti.
Yılın ilk 5 ayında güç kaynağı projelerine yapılan yatırımlar yıllık bazda yüzde 0,4, nakil hatlarına yapılan yatırımlar ise yüzde 19,8 arttı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.