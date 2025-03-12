60 saniyede ekonomide bugün (12 Mart 2025)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🗨️ Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) March 12, 2025
💵 Ocak ayı cari işlemler hesabı belli oldu
📉ABD'de enflasyon şubatta beklentilerin altında geldi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/AMZHMLrabI