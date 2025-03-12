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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 10.580,26 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 141,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 146,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,84, holding endeksi ise yüzde 1,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren yüzde 1,02 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları ve Kanada'ya yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma kararından vazgeçebileceğine ilişkin sinyaller satış baskısını hafifletirken, ABD'de enflasyonun yavaşlaması da piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 3 artmıştı.

Analistler, beklenenden yavaş gelen enflasyon verilerinin hem ticaret savaşının ekonomi üzerindeki potansiyel etkilerinden endişe eden yatırımcılar için hem de ABD Merkez Bankası (Fed) için bir miktar rahatlama getirdiğini belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı özeti, konut satışları, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile Avro Bölgesinde sanayi üretiminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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