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Ekonomi

OPEC'in ham petrol üretimi şubatta günlük 154 bin varil arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi, şubatta bir önceki aya göre günlük 154 bin varil artarak 26 milyon 860 bin varile yükseldi.

Firdevs Yüksel  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
OPEC'in ham petrol üretimi şubatta günlük 154 bin varil arttı

İstanbul

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, ham petrol üretimi geçen ay Gabon ve Kongo dışında tüm üye ülkelerde artış gösterdi.

Şubatta ham petrol arzındaki en büyük artış İran ve Nijerya'da kaydedildi. Üretim, İran'da günlük 34 bin varil artışla 3 milyon 308 bin varile, Nijerya'da ise günlük 34 bin varil artışla 1 milyon 560 bin varile yükseldi.

Aynı dönemde günlük üretim, Gabon'da 6 bin varil azalarak 226 bin varile, Kongo'da ise 1000 varil azalarak 257 bin varile geriledi.

OPEC'in ham petrol üretimi geçen ay önceki aya göre günlük 154 bin varil artarak 26 milyon 860 bin varile yükseldi.

Bu dönemde, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 363 bin varil artışla 41 milyon 11 bin varile ulaştı.

OPEC, küresel petrol talebi tahminini sabit tuttu

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış tahmininde değişikliğe gitmedi.

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 450 bin varil artarak yaklaşık 105 milyon 200 bin varil olması bekleniyor.

Talebin, geçen yıla kıyasla OECD dışı ülkelerinde günlük yaklaşık 1 milyon 340 bin varil, OECD ülkelerinde de yalnızca 110 bin varil artacağı öngörülüyor.

Bu yıl talebin günlük 59 milyon 310 bin varilini OECD dışı ülkelerin, günlük 45 milyon 880 bin varilini ise OECD ülkelerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

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