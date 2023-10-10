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İsrail - Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Ashkelon kentinden yayındayız. İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüştü. - VTR
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (10 Ekim 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
60 saniyede ekonomide bugün (10 Ekim 2023)

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