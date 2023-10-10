60 saniyede ekonomide bugün (10 Ekim 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🧑💼Türkiye'de işsizlik 10 yılın en düşük seviyesine geriledi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) October 10, 2023
🏭 Sanayi üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 3,1 arttı
🛒 Perakende sektörü indirimlere odaklandı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/OZguzV6h4R