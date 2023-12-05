60 saniyede ekonomide bugün (05 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🗨️Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası yatırım mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 5, 2023
🤝Katar'la 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
🚜İşlenmeyen tarım alanları üretime kazandırılacak
🧑🏭İş dünyasından asgari ücret talebi
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/reNqgJJGfW