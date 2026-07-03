Samsunspor'da çifte transfer

İlyas Gün
03 Temmuz 2026•Güncelleme: 03 Temmuz 2026
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, genç oyuncuya kırmızı-beyazlı formayla başarılar dilenerek, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol kariyerine Almanya'da başlayan Samed Onur, Bayer Leverkusen altyapısında yetişti. Profesyonel kariyerine 2020 yılında Bayer Leverkusen'de adım atan başarılı orta saha oyuncusu, daha sonra Fatih Karagümrük, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği formalarını giydi. Samsunspor ailemize hoş geldin Samed. Kırmızı-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz."
Samsunspor, kaleci Bilal Bayazıt'ı transfer etti
Samsunspor, son olarak Kayserispor'da forma giyen kaleci Bilal Bayazıt'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, futbol kariyerine Hollanda'da başlayan Bilal Bayazıt'ın Vitesse altyapısında yetiştiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Altyapı kariyerinin ardından Vitesse'de profesyonel futbol kariyerine adım atan başarılı kaleci, 2021-2022 sezonunda Kayserispor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başladı. Vitesse ve Kayserispor formalarıyla önemli tecrübeler edinen Bilal Bayazıt'ın, kırmızı-beyazlı armamız altında önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz."