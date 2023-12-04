60 saniyede ekonomide bugün (04 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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📊Kasım ayı enflasyonu belli oldu— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 4, 2023
🗨️Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
🚗Otomotiv satışlarında 11 ayda 1 milyon barajı aşıldı
💻e-Ticarette "Şahane Kasım" kampanyaları rekor getirdi
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/y5261HbmcC