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Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da resmi törenle karşılandı -VTR-
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (04 Aralık 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
60 saniyede ekonomide bugün (04 Aralık 2023)

Ankara
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