60 saniyede ekonomide bugün (06 Aralık 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💬Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonda düşüş için tarih verdi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 6, 2023
🧓"5 bin lira ikramiye" düzenlemesinden yararlanacak emekli sayısı belli oldu
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